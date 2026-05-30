Выпускным определили ценность

Организаторы школьных выпускных частично повышают стоимость своих услуг. Представители ивент-индустрии рассказали “Ъ FM”, что некоторые базовые услуги становятся дополнительными, а значит, требуют дополнительной платы. Праздничные мероприятия состоятся меньше чем через месяц — 27 июня, а многие популярные локации уже заняты. Во сколько недавним ученикам и, конечно, их родителям обойдется прощание со школой?

В 2026-м организаторы праздничных мероприятий внесли коррективы в свои программы и отчасти пересмотрели ценники. То, что еще год назад входило в пакеты, теперь — за отдельную плату. Но самые крутые локации в Москва-Сити своих гостей уже ждут, говорит управляющий агентства Daily Double Михаил Балабин:

«30 тыс. руб. — это стоимость под ключ. Мы регулярно организуем выпускные вечера с трансфером на комфортабельных лимузинах.

В прошлом году прогулка по утренней Москве входила в стоимость, сейчас это дополнительная опция за 5 тыс. руб.

Развлекательные программы, караоке и другие активности также оплачиваются отдельно. Если говорить о концертных площадках, то родители располагаются в отдельной зоне на балконе, откуда хорошо видны сцена и банкетные столы, за которыми находятся выпускники».

Возможно, именно присутствие родителей сближает музыкальные приоритеты выпускников этого года с праздничной эстетикой не такого уж и далекого прошлого. Качественная команда с живым звуком будет стоить 200 тыс. руб. Но есть и те, кто за год цену снизил, признается основатель Music Event Partners Евгений Бессонов:

«Среди самых востребованных артистов — Леонид Агутин, Андрей Губин, многие также хотели бы видеть Валерия Меладзе. Стоимость выступления кавер-группы с интерактивной программой и качественным звуком в Москве сейчас составляет в среднем 200-250 тыс. руб. за два выхода по 45 минут. Некоторые коллективы готовы работать дешевле и предлагают программы за 170-180 тыс. руб.».

Камерный выпускной вечер на один или два класса может оказаться бесценным, отмечает основатель компании «Твой идеальный выпускной» Игорь Петрикас. По его словам, это письмо в будущее, которое потом можно будет вновь и вновь перечитывать:

«Большое внимание уделяется смысловой и эмоциональной составляющей праздника. Это возможность пережить важные моменты вместе с людьми, с которыми выпускники провели рядом 10-11 лет, с ребятами из параллельных классов. Мы стараемся помочь им осознать ценность этих отношений и времени, проведенного вместе. То же касается и родителей. Такие вещи не измеряются деньгами, но именно они зачастую становятся самыми сильными воспоминаниями о выпускном».

Всероссийский выпускной бал этого года традиционно пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 июня, за день до школьных вечеров. Образы в этом году свободные, за пределами классики. Главное вписаться в бюджеты, обращает внимание стилист Fashion Factory School София Горчакова:

«Современная молодежь не готова мириться с дискомфортом. Сейчас популярны брюки свободного кроя, напоминающие «бананы», — в этом можно увидеть отсылку к моде 1980-х. Если говорить о качественном индивидуальном пошиве, то такой костюм может стоить около 300 тыс. руб.: лекала разрабатываются в Италии, а в Москве портные подгоняют изделие под конкретного клиента. Для девушек подобрать наряд в более доступном бюджете обычно проще. Хотя здесь тоже есть нюанс: эксклюзив всегда стоит дорого.

Но даже платье, сшитое на заказ, как правило, обходится дешевле, чем мужской костюм аналогичного уровня».

Даже если произойдет форс-мажорная ситуация и ранее согласованная площадка драматически исчезнет или просто поменяет планы, варианты всегда остаются вплоть до последней недели. Главное не терять оптимизма и знать человека в рынке, говорит основатель агентства Ctrl.plus Ирина Семенова:

«Представим, что по какой-то причине сорвался лофт или концертная площадка, где планировалось провести выпускной. Понятно, что большинство готовых пакетных предложений к этому моменту уже заняты. Но деньги не всегда решают все. Их можно потратить неэффективно и в итоге оставить недовольными всех участников процесса. Если команда организаторов опытная и хорошо понимает свою задачу, она способна оперативно перестроить сценарий буквально с нуля. Кажется, что до выпускного остался всего месяц? На самом деле это еще достаточно большой срок для подготовки.

Сегодня популярны самые разные форматы — например, падел-корты. Поэтому не стоит бояться нестандартных решений. Иногда именно сочетание, казалось бы, несовместимых идей делает праздник по-настоящему запоминающимся.

И если мы не знаем, что будет завтра, после того самого выпускного, можно прикинуть сумму, которая его скрасит — чтобы быть счастливыми сегодня.

Станислав Крючков