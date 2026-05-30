Синоптики предупредили о сильных ливнях и ветрах в Свердловской области

В отдельных районах Свердловской области с 31 мая и до 1 июня пройдет «гроза, очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительный сильный дождь» с порывами ветра до 15-20 м/с, сообщили в Уральском гидрометцентре. Синоптики предупредили, что с 31 мая по 2 июня в регионе может интенсивно подняться уровень воды в реках. «Подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком»,— добавили в учреждении.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 31 мая, днем пройдет дождь, местами «сильный и очень сильный», сильный ливень и гроза. Температура в темное время суток составит +7°...+12°, днем — +16°…+21° (на востоке области до +26°). Ветер будет восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14-18 м/с.

В понедельник, 1 июня, вновь ожидается местами «сильный и очень сильный» дождь, сильный ливень, продолжительный сильный дождь и гроза. Температура ночью составит +7°...+12°, днем — +17°…+22°. Ветер будет юго-западный, западный 7–12 м/c с порывами до 15-20 м/с.

Во вторник, 2 июня, синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью составит +7°...+12°, днем — +19°…+24°. Ветер будет юго-западный, западный 4–9 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 31 мая, ожидается дождь. Температура ночью составит +10°...+12°, днем — +16°...+18°. Ветер будет восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

В понедельник, 1 июня, в городе пройдет умеренный и небольшой дождь. Температура ночью составит +10°...+12°, днем — +20°...+22°. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/c.

Во вторник, 2 июня, ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +10°...+12°, днем — +21°...+23°. В городе будет юго-западный, южный ветер 4–9 м/c.

Василий Алексеев