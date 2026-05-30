Десять судов унесло ледоходом на Индигирке

Из-за резкого начала ледохода в Якутии на реке Индигирка сорвало с якорей 10 судов. Сейчас они бесконтрольно дрейфуют по течению, сообщили в минэкологии региона.

«Вследствие обрыва тросов и якорных цепей течением унесло суда, находившиеся у села Белая Гора (в Абыйском улусе. — "Ъ")», — заявили «Интерфаксу» в министерстве.

Пять судов принадлежат Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, еще пять — ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Сотрудники якутского минприроды не зафиксировали признаков загрязнения реки. Ситуацию взяло на контроль правительство Якутии.