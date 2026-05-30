Зарубежные СМИ: К чему может привести расширение влияния Израиля в Газе?

«Хамас» называет план Биньямина Нетаньяху по расширению влияния в Газе опасной эскалацией. 28 мая премьер-министр Израиля приказал военным установить контроль над 70% территории сектора Газа. Сейчас, по его словам, армия обороны контролирует 60%. Как передает Reuters, представители «Хамаса» считают, что эти действия приведут к дальнейшему перемещению населения и росту напряженности, а также подорвут любые перспективы прекращения огня. Жители Газы также обеспокоены из-за возможного усиления боевых действий и ухудшения гуманитарной ситуации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Brian Snyder / Reuters

В октябре 2025 года власти Израиля и представители «Хамаса» согласились принять предложенный Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта в секторе Газа, напоминает Reuters. Согласно первому этапу, группировка освобождает израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. А Израиль — частично выводит войска из региона, но сохраняет контроль над половиной территории сектора Газа. Однако Биньямин Нетаньяху заявил, что зона влияния будет расширена до 70%, не уточняя деталей и сроков. В «Хамасе» считают, что это план этнической чистки и принудительного перемещения палестинцев. По официальным данным, население региона — чуть меньше 2 млн человек, и многие уже живут в палатках или временных убежищах, уточняет Reuters.

Спустя восемь месяцев перемирия этот конфликт все еще не разрешен, а риск нового столкновения остается высоким, пишет «Аль-Джазира». Израиль уже контролирует около 64% территории Газы, обозначив на картах «закрытые зоны» для гуманитарных организаций. Издание, ссылаясь на спутниковые снимки, обращает внимание, что израильские военные построили как минимум 32 военных объекта и инфраструктуру вдоль линии разграничения, которая по соглашению должна была быть временной. Собеседники «Аль-Джазира» подчеркивают, что внимание международного сообщества теперь переключилось с кризиса в Газе на войну США и Израиля против Ирана. А соединенные штаты, вероятно, потеряли интерес к конфликту в секторе.

По данным Минздрава Палестины, с начала прекращения огня в Газе погибло почти 900 человек. Также в мае был ликвидирован один из лидеров военного крыла «Хамаса» и его преемник. Однако, как подчеркивает CNN, палестинская группировка тоже не выполнила все условия перемирия. В частности, «Хамас» отказывается от разоружения. Предполагалось, что израильские войска покинут территорию Газы именно после этого, а международные силы безопасности будут следить за регионом. Несколько стран уже заявили о готовности участвовать в такой миссии, однако конкретных сроков пока нет, а Израиль постепенно расширяет контролируемую территорию в Газе, заключает телеканал.