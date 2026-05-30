Кубанских подростков заподозрили в попытке взорвать чиновников в Туапсе

Двое подростков из Краснодарского края, включая несовершеннолетнего, стали фигурантами уголовного дела о подготовке к теракту. По версии Следственного комитета, они планировали устроить взрыв в одном из административных зданий Туапсе.

Согласно материалам дела, в марте 18-летний житель Кубани в соцсети вступил в переписку с участником запрещенной в РФ террористической организации. За вознаграждение в $300-500 куратор предложил подростку сделать самодельную бомбу, тот привлек к выполнению задания своего 17-летнего знакомого.

Также по заданию куратора подростки провели съемку военного объекта, передали данные о расположении охраны и камер видеонаблюдения, утверждают в СКР. После этого на криптовалютный счет одного из подростков поступили $30, указано в деле.

Старший подросток изготовил самодельное взрывное устройство, его планировалось применить для подрыва «административного здания с большим количеством людей», утверждают в следствии.

Преступление сорвали сотрудники ФСБ, отметили в СКР. В отношении задержанных возбудили дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. В следствии добавили, что на допросе подростки признали вину. Суд отправил их в СИЗО.