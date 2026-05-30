В Челябинске изменятся маршруты транспорта для ремонта путей

В Челябинске для ремонта переезда через трамвайные пути на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина со 2 июня изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик заменит рельсошпальную решетку, сварит стыки рельсов и уложит железобетонные плиты.

С 9 часов 2 июня трамваи №14, №15, №16, №22 со стороны центра будут следовать до кольца на Ворошилова. На участке Солнечная — Чичерина запустят трамвай-челнок с интервалом 20 минут. Первый рейс от Солнечной в 5:50, от Чичерина — в 6 часов. Последний рейс от Солнечной в 22:10, от Чичерина — в 22:20.

Автобусы также будут курсировать по временным маршрутам:

Автобус №3: ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — ЧВВАКУШ (в сторону ЮУрГУ — без изменений).

Автобус №23: 47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — ТК «Кольцо» (в сторону 47-го микрорайона — без изменений).

Автобус №60с: Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ «Надежда» (в сторону Чичерина — без изменений).

Автобус №215: Дарьино — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — 250-летия Челябинска — Академика Сахарова (в сторону Дарьино — без изменений).

При хорошей погоде завершить работы планируется до 15 июня.