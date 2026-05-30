Водитель Toyota погиб от удара мотоцикла на трассе в Невьянском районе

Водитель Toyota Corolla остановился на обочине 42-го км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и в нарушение ПДД вышел на приезжую часть, где его сбил мотоцикл Suzuki, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, водитель мотоцикла 1995 года рождения попыталась экстренно затормозить, однако избежать наезда на пешехода не смогла.

В результате ДТП, пешеход 1960 года рождения скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водителя Suzuki с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу Верхней Пышмы. «Установлено, что женщина имеет общий стаж управления транспортными средствами семь лет, стаж управления мототранспортом — четыре года. Ранее она 43 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД»,— добавили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что по факту происшествия их сотрудники начали расследование. «Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев