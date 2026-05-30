Еревану указали на выбор

Российского посла вызвали в Москву из Еревана. Как объяснили в МИД РФ, консультации нужны из-за стремления Армении в Евросоюз. 29 мая Владимир Путин потребовал от властей республики провести скорый референдум об участии в ЕАЭС или в ЕС. Конфликт между Ереваном и Москвой продолжается уже несколько недель. Россия запретила импорт ряда товаров из Армении и пригрозила разорвать договор о льготах на газ. Выступая в Астане, Путин также сравнил напряженность между странами сейчас с «кризисом на Украине», который «когда-то начался с попыток присоединения к ЕС». В Ереване при этом неоднократно заявляли, что покидать ЕАЭС не собираются. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян допускал голосование о вступлении в Евросоюз, если сохранит мандат, но не в ближайшее время.

Кто и как будет признавать результаты такого референдума? Этим вопросом задается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Противоречия не возникают сами по себе. Они связаны с конкретным событием, которое состоится через неделю, — парламентскими выборами в Армении. Что касается референдума, вероятно, это тоже один из способов повлиять на ход событий. Что он даст — другой вопрос. Честно говоря, мне сложно представить, что его результаты, особенно если разрыв окажется небольшим, будут признаны всеми. С другой стороны, Россия, вероятно, исходит из того, что если референдум состоится и более или менее убедительно покажет стремление армянского общества к переориентации, то дальнейшие шаги можно будет обосновать волей народа. Как говорит Путин, Россия выступает за то, чего хочет армянский народ. Если он хочет этого — значит, так тому и быть.

Если Пашинян перестанет четко и недвусмысленно демонстрировать, что его выбор — другой путь, то, возможно, сохранится нынешняя ситуация. Хотя, честно говоря, я в этом сомневаюсь.

Когда Пашинян говорит, что Армения не выходит из ЕАЭС, он постоянно оговаривается: "пока", "на данный момент". Понятно, что сейчас вопрос не стоит настолько остро. Но если он переизберется, то, скорее всего, будет избегать откровенно антироссийских шагов.

Вся политическая философия Пашиняна строится на том, что Армению нужно переформатировать как общество: у государства должны появиться другие цели и другие партнеры. Речь идет о перезагрузке не только экономики или политики, но и всей исторической памяти».

Идея провести референдум в Армении об участии в ЕАЭС или в ЕС изначально была озвучена в совместно заявлении стран Евразийского союза — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В документе отмечалось, что эти же государства в декабре должны доложить о возможных последствиях приостановки договора о ЕАЭС в отношении республики. Может ли Ереван отказаться от проведения референдума? Политолог, профессор МГИМО Олег Барабанов считает, что последствия такого решения будут зависеть от личных отношений лидеров:

«Мы видим, что в последние недели заявления российских официальных лиц о необходимости для Армении определиться с дальнейшим курсом — ЕС или ЕАЭС — стали звучать заметно чаще. Эта позиция нашла отражение и в заявлении четырех лидеров. До сих пор армянская сторона исходила из того, что страна берет курс на интеграцию с ЕС, однако этот процесс будет длительным.

До его завершения Армения остается в Евразийском экономическом союзе, а окончательный выбор, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, должен сделать армянский народ. Новым моментом стала идея проведения референдума. В заявлении четырех лидеров Армению призывают организовать его как можно скорее, не откладывая до финального этапа вступления в ЕС, который может занять многие годы».

Владимир Путин, в свою очередь, перечислил экономические потери Армении от сближения с Евросоюзом и преимущества, которые дает ЕАЭС. Например, газ по €150 за 1 тыс. куб. м вместо €600, как в Европе. А вступление Армении в ЕС приведет к приостановке инвестиций, разрыву соглашения о свободной торговле и разрешительной системы для грузоперевозчиков. А граждане страны столкнутся с необходимостью получать трудовые патенты в России.

Александра Абанькова