В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнили на 58%

В Татарстан годовой план по вводу жилья выполнили на 58%. В эксплуатацию введено более 1,852 млн кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.

По линии коммерческого строительства сдано 69% от плана — 80 многоквартирных домов общей площадью более 725 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 43%: завершено строительство 31 дома площадью более 65 тыс. кв. м.

В сфере индивидуального жилищного строительства введено 1,061 млн кв. м, что составляет 54% от плана.

Ранее министр сообщал, что по состоянию на 16 мая было введено 1,840 млн кв. м жилья.

