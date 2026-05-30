Два подростка в Ижевске стали фигурантами дела о сим-боксах для мошенников

Двух 16-летних подростков в Ижевске обвинили в обустройстве распределительного «колл-центра» для мошенников. Как сообщили в СУ СКР по Удмуртии, им инкриминируется незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика (ст. 274.3 УК).

Следствие считает, что юноши в апреле—мае арендовали две квартиры в Устиновском районе города, где разместили сим-боксы, которые использовались для телефонных атак на россиян с целью хищения их денежных средств. О возможности незаконного заработка подростки узнали в интернете.

Деятельность фигурантов пресекли сотрудники СКР и ФСБ в регионе. Следствие продолжается. Подросткам назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.