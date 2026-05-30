В Елховском районе пассажиры Lada Largus погибли после столкновения с диким животным

В Елховском районе Самарской области погибли две пассажирки автомобиля Lada Largus, который столкнулся с диким животным и опрокинулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 29 мая 2026 года примерно в 21:30 на 4 км автодороги Ульяновск — Самара — Сухие Аврали — Бинарадка 45-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, допустил наезд на дикого животного с последующим опрокидыванием транспортного средства»,— говорится в сообщении.

Одной погибшей был 21 год, другой — 50 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сабрина Самедова