В Тольятти планируют привлечь к ответственности водителя, не уступившего дорогу скорой

В Тольятти разыскали водителя Lada Granta, который не уступил дорогу скорой помощи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«В сети Интернет появилась видеозапись, на которой машина скорой медицинской помощи со специальным сигналом пытается проехать, но дорогу перегородил автомобиль Lada Granta»,— говорится в сообщении.

Водитель ожидал зеленый свет светофора с включенным левым поворотником и не стал пересекать стоп-линию.

За рулем находился 48-летний тольяттинец. В отношении правонарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, собранные материалы направлены в суд.

Сабрина Самедова