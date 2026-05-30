Новые регионы и Крым объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы

Понедельник, 1 июня, будет выходным днем в пяти российских субъектах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявления властей регионов. Чиновники в Крыму, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях заявили агентству, что выходной объявлен в связи с празднованием в воскресенье православного праздника Троицы.

«Дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», — заявила агентству помощник главы Крыма по информполитике Ольга Курлаева.

В Херсонской области агентству заявили, что так как праздничное 31 мая выпадает на выходной, день отдыха переносится на понедельник. «Традиционно выходной день после Троицы также объявлен в Запорожской области, ДНР и ЛНР», — пишет агентство.