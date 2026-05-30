Полиция Тольятти разыскивает подозреваемую в краже банковской карты

В Тольятти полиция ищет женщину, подозреваемую в краже банковской карты, сообщили в областном ГУ МВД.

В отдел полиции по Автозаводскому району за помощью обратилась 20-летняя тольяттинка.

«Местная жительница сообщила о том, что потеряла банковскую карту и ей стали приходить СМС-уведомления об оплате покупок, которые она не совершала. Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу, опросили заявителя, запросили финансовые документы в банковском учреждении»,— говорится в сообщении.

Оперуполномоченные установили, что с помощью банковской карты девушки в одном из магазинов приобретены продукты на 4 тыс. руб. Правоохранители опросили сотрудников торговой точки и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража».

Приметы разыскиваемой: на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 150-155 см. Была одета: шапка светлого цвета, куртка белого цвета, штаны и обувь черного цвета.

Сабрина Самедова