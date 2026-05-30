В Прикамье устранили основные нарушения на энергообъектах, пострадавших от урагана

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» устранили нарушения в работе энергообъектов, которые пострадали после ураганного ветра 28 мая. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас персонал работает над индивидуальными заявками в распределительной сети, которая обеспечивает электроэнергией жилые дома. С этой просьбой обратились жители Березниковского, Соликамского, Добрянского и других муниципальных округов.

Для ликвидации повреждений в электросетевом комплексе были задействованы бригады из всех филиалов «Россети Урал». Дополнительно привлекался персонал из МЭС Урала и подрядных организаций, специализирующихся на расчистке трасс ЛЭП. Всего на месте работали более 90 бригад: свыше 250 человек и около 110 единиц спецтехники.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 28 мая во второй половине дня из-за сильных порывов ветра на территории Прикамья в ряде округов пропало электричество. Из-за непогоды в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборваны линии электропередач, затруднен проезд транспорта. Днем также произошло повсеместное отключение электроснабжения в Чердынском округе. Специалисты «Россети Урал» продолжают вести усиленный мониторинг работы оборудования и метеорологической обстановки.