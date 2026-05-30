На челябинку завели дело за фиктивную прописку 42 иностранцев

Отдел полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении 23-летней местной жительницы. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет 42 мигрантов (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что горожанка 27 раз регистрировала в своей квартире на улице Каслинской иностранцев. Всего она подписала таким образом 42 мигрантов. На самом же деле они там не проживали, о чем свидетельствуют осмотр квартиры и показания соседей.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранные граждане сняты с учета.