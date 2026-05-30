Имущество пермского Проинвестбанка выставлено на повторные торги

Электронные торги по продаже имущества в рамках банкротства пермского Проинвестбанка признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников. Как следует из данных «Федресурса», речь идет о жилом помещении площадью 12 кв. м в Челябинске. 27 мая оно вновь было выставлено на аукцион. Начальная цена лота — 630 тыс. руб. Прием заявок будет осуществляться с 1 июня по 8 июля. Проведением торгов занимается «Российский аукционный дом».

В апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в апелляции. В соответствии с решением второй инстанции, банк должны были ликвидировать принудительно. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.