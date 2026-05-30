В Калининграде нашли янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет
Коллекцию калининградского Музея Мирового океана пополнил редкий экспонат — кусок янтаря с застывшим внутри птичьим пером. Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. Образец нашли в поселке Янтарный, на Пальмникенском месторождении, сообщила пресс-служба музея.
В учреждении рассказали, что ученые провели несколько тестирований, которые подтвердили возраст и подлинность янтаря. Специалисты называют находку огромной удачей, ведь в России хранится всего два подобных образца с птичьими перьями — оба находятся в коллекции Калининградского музея янтаря. Палеонтологам этот образец поможет понять, какие птицы обитали в лесах побережья Балтики миллионы лет назад, отметила пресс-служба.
Старший научный сотрудник отдела природы музея Николай Мартынович сообщил, что перо, судя по размеру, принадлежало маленькой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. «Строение пера простое: удлиненный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи»,— рассказал он.
Сейчас руководство музея решает, будет ли образец выставлен в залах для широкой публики. «Возможно, увидеть уникальный инклюз посетители смогут на выставочных проектах уже в этом году»,— добавила пресс-служба музея.
Изучение органических включений, или инклюзов, в янтаре является важным направлением янтарной палеонтологии. Такие находки, как перья и другие органические остатки, позволяют ученым реконструировать древние экосистемы. Особую ценность для исследователей представляют инклюзы перьев, волос или частей позвоночных животных, так как они встречаются крайне редко, а сохранившиеся мягкие ткани дают уникальные возможности для изучения, привлекая даже молекулярных биологов и геофизиков.
Балтийский янтарь, к которому относится данная находка, имеет более чем 200-летнюю историю изучения, и в нём уже описано свыше 4,3 тысячи видов животных. Формирование залежей балтийского янтаря началось примерно 125–135 млн лет назад и активно продолжалось до раннего неогена (15 млн лет назад), особенно после массового вымирания 66 млн лет назад. Открыто около 200 месторождений янтаря на всех континентах, кроме Антарктиды. Хотя доминиканский янтарь чаще содержит инклюзы, находки в балтийском янтаре с хорошо сохранившимися организмами представляют большую научную ценность.