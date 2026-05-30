В Калининграде нашли янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет

Коллекцию калининградского Музея Мирового океана пополнил редкий экспонат — кусок янтаря с застывшим внутри птичьим пером. Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. Образец нашли в поселке Янтарный, на Пальмникенском месторождении, сообщила пресс-служба музея.

В учреждении рассказали, что ученые провели несколько тестирований, которые подтвердили возраст и подлинность янтаря. Специалисты называют находку огромной удачей, ведь в России хранится всего два подобных образца с птичьими перьями — оба находятся в коллекции Калининградского музея янтаря. Палеонтологам этот образец поможет понять, какие птицы обитали в лесах побережья Балтики миллионы лет назад, отметила пресс-служба.

Старший научный сотрудник отдела природы музея Николай Мартынович сообщил, что перо, судя по размеру, принадлежало маленькой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. «Строение пера простое: удлиненный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи»,— рассказал он.

Сейчас руководство музея решает, будет ли образец выставлен в залах для широкой публики. «Возможно, увидеть уникальный инклюз посетители смогут на выставочных проектах уже в этом году»,— добавила пресс-служба музея.