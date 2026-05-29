В Воронеже прошёл программный форум «Единой России»

Комфортная среда, цифровые сервисы, поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» провела региональный отчетно-программный форум «Есть результат!». На его площадке обсудили реализацию народной программы и предложения в новый программный документ партии.

В работе форума приняли участие секретарь регионального отделения партии, Губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, депутат Госдумы Сергей Чижов, а также делегации из всех районов области, представители исполнительной и законодательной власти, депутаты «Единой России» различного уровня, кандидаты предварительного голосования, участники СВО, волонтеры, общественники, молодогвардейцы.

Региональный форум завершил серию отчетных встреч, которые ранее прошли во всех районах области. На нём подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и сформировали предложения в новый программный документ «Единой России».

Секретарь регионального отделения партии, Губернатор Воронежской области Александр Гусев, открывая форум отметил, что все достигнутые результаты — это совместная работа партии, правительства, депутатского корпуса и жителей региона. Народная программа «Единой России» — это и есть часть такой общей работы.

«Вся наша деятельность ориентирована на человека — на повышение его благополучия и настроения, на стабилизацию его нравственных ориентиров и уверенности в завтрашнем дне. Мы не работаем с абстрактными «электоральными группами». Мы работаем с конкретными людьми — многодетными семьями, участниками СВО, с молодыми специалистами, с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации»,- подчеркнул секретарь реготделения партии.

Александр Сидякин в своем выступлении остановился на одном из направлений народной программы партии: Для «Единой России» технологическое развитие — важнейшая часть народной программы. И наш главный принцип очень прост: технологии должны служить человеку. Экономить его время, защищать здоровье и делать труд безопаснее — в больнице, школе, на заводе или в поле. В этом году в народной программе появится отдельный раздел посвященный развитию технологий и инноваций. В нем восемь направлений. В их числе искусственный интеллект, медицина будущего, робототехника».

Подводя итоги, глава региона подробно рассказал, как развивается Воронежская область во всех сферах. Успешные результаты в исполнении нацпроектов, здравоохранении, образовании, культуре, спорте, строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Он также выделил ключевые направления партийной работы в регионе, отвечающие задачам Президента РФ: демография, поддержка участников СВО и их семей.

«В Воронежской области строились и ремонтировались социальные объекты, воплощались общественно значимые инициативы, благоустраивались территории. В нашем регионе за несколько лет благоустроено 280 общественных пространств. В среднем — по восемь в каждом муниципальном районе и городском округе. Одна из наших ключевых задач — выполнение социальных обязательств перед гражданами. Например, в прошлом году 380 тысяч жителей области получили различные пособия и льготы. То есть государство поддержало финансово в среднем каждого шестого воронежца. Должен отметить, что Народная программа и практически все партийные проекты очень эффективно работали на Воронежской земле. Благодаря им, а также энтузиазму наших федеральных и региональных соратников, добрых дел становилось значительно больше»,- рассказал Александр Гусев.

Отдельно Губернатор остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Он отметил, что ветеранов специальной военной операции необходимо активнее привлекать в партию, к работе в органах власти и на других ответственных направлениях. Эти люди прошли школу мужества, показали пример исполнения долга перед Родиной.

Об этом говорили и на одной из четырех тематических площадок, которые работали на форуме. Участники рабочей группы «Помощь СВО» обсуждали заботу о защитниках, прорабатывали проблемные вопросы помощи бойцам и их семьям, а также сформировали ряд предложений в новую народную программу. Кроме того, участники площадки собрали посылки для бойцов, которые в ближайшее время отправят в зону специальной военной операции.

«За время проведения специальной военной операции волонтерское движение стало важнейшей частью системы общественной и гуманитарной поддержки фронта, военнослужащих и членов их семей. Помощь фронту сегодня объединяет людей самых разных профессий, возрастов и сфер деятельности. Именно поэтому важными задачами становятся развитие системы наставничества, обмен практическим опытом, поддержка новых участников волонтерского движения и обеспечение безопасности гуманитарной деятельности. Эти направления вошли в наши предложения в народную программу партии»,- рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта, волонтер, участник предварительного голосования «Единой России» Марина Булгакова.

Еще одна площадка форума «Государство для человека» работала по нескольким важным блокам: здравоохранение, социальная политика, вопросы, касающиеся занятости населения и развитие цифровых сервисов в этих направлениях.

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова подчеркнула, что «Государство для человека» в Воронежской области на следующие 5 лет — это проактивная социалка, доступная цифровая медицина и гарантированная престижная работа: «Партия «Единая Россия» берет на себя жесткий контроль за реализацией этих задач. У нас есть команда, есть опыт и есть поддержка наших граждан».

Также на форуме работали тематические площадки «Искусственный интеллект — старт для молодежи» и «Технологическое лидерство и кадры для новой экономики». Каждая из рабочих групп представила предложения в новую народную программу.

На форуме в торжественной обстановки были вручены партийные билеты и Благодарности активистам партии от федерального и регионального руководства «Единой России». В числе новых членов партии Герой России Юрий Ераховец.