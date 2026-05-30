Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Беспилотную опасность ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Отключите свет, газ, воду. Избегайте нахождения у окон. Пройдите в комнату с несущими стенами, например, в ванную.
Зайдите в ближайшее здании, крытый или подземный паркинг, если вы на улице. Не выходите на открытые участки.
Губернатор Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие. Он предупредил, что мобильный интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.