Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Угрозу атаки БПЛА объявили в Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.
Граждан просят сохранять спокойствие. Пройдите в комнату с капитальными стенами без окон, например, ванную. Перед этим перекройте газ, воду, отключите свет. Избегайте нахождения рядом с окнами.
Если вы на улице, обходите стороной открытые места. Зайдите в ближайшее здание, крытый или подземный паркинг.
Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.
Накануне в регионе объявляли опасность ракет.