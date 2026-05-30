Суд Волгограда изучит дело о заказном убийстве 27-летней давности

СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование в отношении 48-летнего гражданина. Ему инкриминируют убийство по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщили в силовом ведомстве.

По версии следствия, в 1998 году фигурант получил заказ на убийство жителя Волгограда. Он вел скрытое наблюдение за жертвой, изучил маршруты и приобрел пистолет с глушителем.

7 июня 1998 года в Красноармейском районе Волгограда злоумышленник подошел к автомобилю, где на водительском сиденье находился мужчина, открыл заднюю правую дверь и выстрелил как минимум два раза. Потерпевший умер на месте.

Затем фигурант выстрелил в шею женщине-пассажиру, чтобы устранить свидетеля, и скрылся. Потерпевшая выжила.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Личность заказчика устанавливается. Дело направлено в суд.

Нина Шевченко