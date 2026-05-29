Астраханская облдума и прокуратура договорились вместе работать над законами

Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов и прокурор региона Александр Гулягин подписали соглашение о взаимодействии в правотворческой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Соглашение предусматривает обмен материалами и данными для доработки региональных законов. Стороны также намерены совместно анализировать правоприменительную практику и вырабатывать единые подходы к разработке нормативных актов.

Спикер облдумы отметил, что соглашение регламентирует отношения в ходе правотворческой деятельности. Оно заключено на неопределенный срок и уже вступило в силу.

Нина Шевченко