Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханская облдума и прокуратура договорились вместе работать над законами

Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов и прокурор региона Александр Гулягин подписали соглашение о взаимодействии в правотворческой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Дума Астраханской области

Фото: Дума Астраханской области

Соглашение предусматривает обмен материалами и данными для доработки региональных законов. Стороны также намерены совместно анализировать правоприменительную практику и вырабатывать единые подходы к разработке нормативных актов.

Спикер облдумы отметил, что соглашение регламентирует отношения в ходе правотворческой деятельности. Оно заключено на неопределенный срок и уже вступило в силу.

Нина Шевченко