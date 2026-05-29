Волгоградского депутата Шарифова вывели из состава транспортного комитета

Депутат VII созыва Руслан Шарифова из комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям парламента Волгоградской области. Соответствующее постановление утвердила областная дума.

По официальным данным, решение принято на основании личного заявления парламентария, поданного 14 апреля. Однако месяцем ранее, 25 марта, региональный политсовет «Единой России» уже предлагал фракции рассмотреть вопрос о досрочном сложении Шарифовым полномочий, а 26 марта он лишился постов зампреда облдумы и главы того же транспортного комитета.

Причины стремительной потери влияния депутата, избирающегося непрерывно с 1993 года, не разглашаются. Формально господин Шарифов остается в комитетах по образованию, науке, культуре, а также по экономической политике и предпринимательству.

Нина Шевченко