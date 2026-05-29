Экс-майора астраханской полиции приговорили к 11 годам «строгача» за взятки

Бывший начальник контрольно-профилактического отделения УГИБДД астраханской полиции признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290). Советский райсуд Астрахани приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре региона. По данным суда, 29 мая по указанным статьям вынесен приговор Рамзану Абдулжалилову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

Следствие установило, что в 2022–2023 годах майор полиции, пользуясь полномочиями, убедил директора коммерческой фирмы, что может повлиять на сотрудников ОЭБиПК УМВД, чтобы те не проводили проверку. За «решение вопроса» он получил от бизнесмена деньги и имущество на общую сумму 1,8 млн руб., хотя никакого реального влияния на коллег не имел.

Кроме того, в 2025 году он выявил нарушения у подчиненных инспекторов ОГИБДД, но за вознаграждение — два iPhone 17 Pro общей стоимостью 260 тыс. руб. — не стал инициировать служебную проверку.

Помимо колонии, бывшему офицеру назначен штраф 2,8 млн руб. Также он лишен права работать в правоохранительных органах на семь лет и звания «майор полиции». В госдоход конфисковали 260 тыс. руб.

Нина Шевченко