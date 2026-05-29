«Реальная логистическая инерция»

Новые штрафы для водителей большегрузов за въезд столицу Удмуртии по Славянскому шоссе и трассе Ижевск—Сарапул, где установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» (3.4), с 29 мая выноситься не будут. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов после массовых жалоб перевозчиков на высокие штрафы за проезд по участках, которые с весны начали выписываться автоматически, по данным камер видеофиксации.

«Отсутствие переходного предупреждающего периода создало не только правовой, но и социальный эффект — в первую очередь, для простых жителей Ижевска — потребителей товаров и услуг. Поэтому принято решение с 29 мая приостановить исполнительное производство по новым случаям»,— написал он. Господин Таранов добавил, что вынесенные административные постановления остаются в силе, их можно оспорить в рамках законодательства.

Отметим, что штраф за проезд под знаком 3.4 для водителя составляет 5 тыс. руб. (ст. 12.16 КоАП). При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 10 тыс. руб.

Министр напомнил, что знаки на участках были установлены еще в 2024 году для сохранности дорог Ижевска. «Вместе с тем мы видим, что многолетняя привычка игнорировать знаки создала реальную логистическую инерцию <...> Совместно с ГАИ и городом проанализируем необходимость и обоснованность установки запрещающих проезд знаков при въезде в Ижевск и в целом по городу. Возможно, их придется передислоцировать, чтобы сохранить дорожное полотно и обеспечить более грамотную логистику»,— добавил Геннадий Таранов. Варианты подготовят в течение недели. Решение по этому вопросу будет принято до 1 сентября.

Комментарии десятков перевозчиков появились на страницах представителей власти республики в соцсетях в последние дни. В частности, водители указывали на невозможность подъехать к жилым домам, торговым точкам и предприятиями, не нарушив ПДД.

Также власти разработают механизм формирования реестра транспортных средств для беспрепятственного проезда под знаком 3.4, рассказал господин Таранов. В него войдут грузовики предприятий, связанные с доставкой продуктов питания, медикаментов, работающие на содержание дорог и строительства объектов, а также других организаций.

Евгений Щепелев