Сергей Морозов предлагает установить депутатам Госдумы ценз оседлости

Экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов предлагает ввести ценз оседлости для депутатов парламента России, а также для мэров и губернаторов. Об этом он заявил «Ъ-Волга» в пятницу, комментируя свое голосование на региональных праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов партии на выборы депутатов Государственной думы.

Как в пятницу уже сообщал «Ъ-Волга», Сергей Морозов в своем Telegram-канале разместил пост, в котором сообщил, что принял участие в голосовании на региональных праймериз, разместив фото бюллетеня с проставленными «галочками». На фото видно, что экс-губернатор региона не стал голосовать за секретаря реготделения ЕР, первого вице-спикера регионального заксобрания, фаворита предварительного голосования Владимира Камеко, на которого делают ставку однопартийцы. Он отметил, что для него принципиально важно, чтобы регион «представляли люди, которые здесь родились, живут, работают». «Считаю важным, чтобы кандидатов определяли сами люди, а не кулуарные договоренности и политические технологии»,— подчеркнул депутат Госдумы.

В беседе с «Ъ-Волга» господин Морозов сказал, что как депутат с группой своих помощников-юристов он готовит предложения по изменениям федерального законодательства, которыми предлагает ввести так называемый ценз оседлости для депутатов Госдумы. «Почему-то для сенаторов такой ценз оседлости существует (согласно законодательству, будущий сенатор должен непосредственно перед выдвижением постоянно проживать на территории субъекта, который собирается представлять, не менее пяти лет.— “Ъ”), а для депутатов Госдумы — нет. И я думаю, что это не совсем правильно»,— сказал Сергей Морозов, отметив, что такой ценз, по его мнению, необходимо также ввести для мэров и губернаторов. По его словам, человек, представляющий город или регион, должен знать, понимать и чувствовать его. «Здесь нужно будет принять целый ряд изменений законодательства, да и вообще в целом договориться по этому поводу. Я не против приезжих и не против ротации. Но если ты поставил для себя цель посвятить свою деятельность какому-то конкретному региону или областному центру, приезжай, поживи, изучи его историю. А для приезжих руководителей органов власти — министров, начальников управлений, наверное, есть смысл ввести, как для мигрантов, экзамен на знание этого региона. Я думаю, это будет справедливо», — сказал депутат Госдумы.

Сергей Титов, Ульяновск