Курс доллара. Прогноз на 1–5 июня

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю доллар завершил пусть и небольшим, но укреплением позиций на российском рынке. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс американской валюты составил 72,08 руб./$, прибавив за пять дней 80 коп. В конце недели рубль утратил поддержку в виде избыточного предложения валюты со стороны экспортеров, которые завершили уплату налогов. Инвесторы готовятся и к росту спроса на валюту со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 71.00-73.00
«Цифра банк» 70.00-73.00
Банк Русский Стандарт 71.00-73.00
Банк Зенит 71.00
УК Первая 70.00-73.00
ПСБ 71.00-76.00
Газпромбанк 71.00-73.00
Консенсус-прогноз * 71.93

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Павел Бирюков,
главный экономист

Публикация Минфином объема валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь

В течение недели рубль торговался в диапазоне 10,41–10,65 руб./CNY, чему могли способствовать продажи валюты экспортерами под уплату налогов 28 мая. На этом фоне прошло погашение суверенных замещающих облигаций и незамещенных еврооблигаций (на $3 млрд) и размещение нового юаневого выпуска ОФЗ (на 10 млрд CNY). Ключевым событием для валютного рынка на следующей неделе может стать публикация Минфином объема валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь. По нашим оценкам, совокупный чистый объем покупок может вырасти до 3–4% дневных биржевых торгов (1% — в настоящий момент). Это может сформировать локальное давление на рубль. Ждем, что на следующей неделе курс рубля будет в диапазоне 10,4–10,7 руб./CNY (71–73 руб./$ и 78–80 руб./€).

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Покупок валюты в рамках бюджетного правила может увеличится до 10–15 млрд руб. в день

На предстоящей неделе возможно усиление тенденций к росту основных мировых валют. Снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, обусловленное прохождением периода налоговых выплат, в сочетании со слабой динамикой цен на нефть может способствовать повышению спроса на иностранные валюты. Ключевым событием для курса рубля на предстоящей неделе станет объявление объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне: по нашим оценкам, показатель увеличится с примерно 1,2 млрд руб. в день до 10–15 млрд руб. в день. Этот фактор способен простимулировать спекулятивный спрос на валюты и оказать дополнительное давление на курс рубля, подталкивая котировки иностранных валют вверх. В сложившихся условиях мы ожидаем, что пара юань/рубль закрепится в диапазоне 10,5–11 руб./CNY с последующей коррекцией к середине указанного интервала, а курс доллара США может достичь уровня 73–75 руб./$.

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Рынок будет следить за новостями с ПМЭФ

В ближайшие недели валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки. Из-за особенностей в расчетах он может оставаться значительным даже при более низких ценах на нефть. 3 июня Минфин сообщит объем регулярных операций на валютном рынке. По разным оценкам, объем покупок может вырасти до 200–300 млрд руб. за месяц. Заметная реакция рынка возможна в случае значительного отклонения информации Минфина от ожиданий аналитиков. Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3–6 июня. В течение недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70–73 руб./$, курс юаня — в коридоре 10,3–10,8 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Коррекция нефтяного рынка слабо влияет на стоимость рубля

Рубль продолжает пользоваться поддержкой со стороны увеличенного предложения валюты от экспортеров в результате высоких мировых цен на нефть, сложившихся в предыдущие месяцы. Коррекция нефтяного рынка на ожиданиях достижения 60-дневного перемирия между США и Ираном слабо влияет на стоимость рубля. В среду Минфин объявит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила на очередной месячный период. Не исключаем, что он может увеличиться до 10–12 млрд руб. в день с текущих 5,8 млрд руб. Тем не менее это скорее ограничит потенциал укрепления рубля, чем приведет к его существенному ослаблению.

Станислав Дужинский,
главный аналитик

В фокусе валютного рынка — свежие экономические данные из США

Все еще дорогая, хоть и снижающаяся нефть остается фактором поддержки национальной валюты. При этом не добавляют оптимизма обсуждения снижения экспортного интереса к российской нефти у Индии и Китая. Тем временем на аккуратные успехи в переговорном процессе США и Ирана американский доллар и мировые цены на «черное золото» отреагировали снижением. В фокусе валютного рынка — свежие экономические данные из США по росту апрельского ценового индекса расходов на личное потребление, а также базового индекса потребительских цен. Евро остается под давлением от слабых показателей экономического роста в еврозоне и сохраняющейся неизвестности по предстоящим решениям по ставкам ЕЦБ.

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Курс доллара США может колебаться пока в диапазоне 70–73 руб./$

Рубль игнорирует падение нефти и готовится завершить неделю в плюсе. В пятницу рубль укрепился к доллару США на символические 0,07%, а за неделю — на 0,93%. Поддержку рублю оказывают высокие процентные ставки, давление — ожидания возможного увеличения покупки валюты Минфином в июне. На этом фоне курс доллара США может колебаться пока в диапазоне 70–73 руб./$.

Илья Федоров,
главный экономист

Давление на рубль может усилиться

Рубль уверенно завершал неделю, однако на рынке уже сформировались ожидания разворота. В первую неделю лета доллар может подняться в сторону верхней границы диапазона 71–73 руб./$. Давление на рубль может усилиться на фоне завершения майского налогового периода, ожидаемого роста покупок валюты Минфином, начала сезона отпусков. Кроме того, в июне ЦБ, вероятнее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки. В то же время ослабление российской валюты, вероятно, будет сдержанным: кредит остается дорогим, импорт восстанавливается медленно, а экспортерам летом может понадобиться больше рублей на ремонт поврежденной БПЛА инфраструктуры.

