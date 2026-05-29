Курс доллара. Прогноз на 1–5 июня

Павел Бирюков,

главный экономист Публикация Минфином объема валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь В течение недели рубль торговался в диапазоне 10,41–10,65 руб./CNY, чему могли способствовать продажи валюты экспортерами под уплату налогов 28 мая. На этом фоне прошло погашение суверенных замещающих облигаций и незамещенных еврооблигаций (на $3 млрд) и размещение нового юаневого выпуска ОФЗ (на 10 млрд CNY). Ключевым событием для валютного рынка на следующей неделе может стать публикация Минфином объема валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь. По нашим оценкам, совокупный чистый объем покупок может вырасти до 3–4% дневных биржевых торгов (1% — в настоящий момент). Это может сформировать локальное давление на рубль. Ждем, что на следующей неделе курс рубля будет в диапазоне 10,4–10,7 руб./CNY (71–73 руб./$ и 78–80 руб./€).

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Покупок валюты в рамках бюджетного правила может увеличится до 10–15 млрд руб. в день На предстоящей неделе возможно усиление тенденций к росту основных мировых валют. Снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, обусловленное прохождением периода налоговых выплат, в сочетании со слабой динамикой цен на нефть может способствовать повышению спроса на иностранные валюты. Ключевым событием для курса рубля на предстоящей неделе станет объявление объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне: по нашим оценкам, показатель увеличится с примерно 1,2 млрд руб. в день до 10–15 млрд руб. в день. Этот фактор способен простимулировать спекулятивный спрос на валюты и оказать дополнительное давление на курс рубля, подталкивая котировки иностранных валют вверх. В сложившихся условиях мы ожидаем, что пара юань/рубль закрепится в диапазоне 10,5–11 руб./CNY с последующей коррекцией к середине указанного интервала, а курс доллара США может достичь уровня 73–75 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Рынок будет следить за новостями с ПМЭФ В ближайшие недели валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки. Из-за особенностей в расчетах он может оставаться значительным даже при более низких ценах на нефть. 3 июня Минфин сообщит объем регулярных операций на валютном рынке. По разным оценкам, объем покупок может вырасти до 200–300 млрд руб. за месяц. Заметная реакция рынка возможна в случае значительного отклонения информации Минфина от ожиданий аналитиков. Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3–6 июня. В течение недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70–73 руб./$, курс юаня — в коридоре 10,3–10,8 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Коррекция нефтяного рынка слабо влияет на стоимость рубля Рубль продолжает пользоваться поддержкой со стороны увеличенного предложения валюты от экспортеров в результате высоких мировых цен на нефть, сложившихся в предыдущие месяцы. Коррекция нефтяного рынка на ожиданиях достижения 60-дневного перемирия между США и Ираном слабо влияет на стоимость рубля. В среду Минфин объявит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила на очередной месячный период. Не исключаем, что он может увеличиться до 10–12 млрд руб. в день с текущих 5,8 млрд руб. Тем не менее это скорее ограничит потенциал укрепления рубля, чем приведет к его существенному ослаблению.

Станислав Дужинский,

главный аналитик В фокусе валютного рынка — свежие экономические данные из США Все еще дорогая, хоть и снижающаяся нефть остается фактором поддержки национальной валюты. При этом не добавляют оптимизма обсуждения снижения экспортного интереса к российской нефти у Индии и Китая. Тем временем на аккуратные успехи в переговорном процессе США и Ирана американский доллар и мировые цены на «черное золото» отреагировали снижением. В фокусе валютного рынка — свежие экономические данные из США по росту апрельского ценового индекса расходов на личное потребление, а также базового индекса потребительских цен. Евро остается под давлением от слабых показателей экономического роста в еврозоне и сохраняющейся неизвестности по предстоящим решениям по ставкам ЕЦБ.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курс доллара США может колебаться пока в диапазоне 70–73 руб./$ Рубль игнорирует падение нефти и готовится завершить неделю в плюсе. В пятницу рубль укрепился к доллару США на символические 0,07%, а за неделю — на 0,93%. Поддержку рублю оказывают высокие процентные ставки, давление — ожидания возможного увеличения покупки валюты Минфином в июне. На этом фоне курс доллара США может колебаться пока в диапазоне 70–73 руб./$.