В Москве полиция задержала мужчину, обнимавшегося с девочкой-подростком в метро

Полиция Москвы доставила в отделение мужчину, который обнимал и целовал несовершеннолетнюю девочку в метро. Видео с ним распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. О задержании сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в медиапространстве были опубликованы материалы, в том числе видеозаписи, о непристойном поведении молодого человека по отношению к девочке в московском метрополитене. Ряд пользователей утверждали, что подобные факты не единичны»,— написала госпожа Волк. Задержанным оказался уроженец Тверской области. По итогам разбирательства будет принято решение в соответствии с законом, добавила представитель МВД.

27 мая странное поведение мужчины заметили в московском метро. Он сидел вместе с двумя несовершеннолетними девочками, одну из которых обнимал и целовал. Происходящее снял на видео московский юрист Кирилл и опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам очевидца, мужчина заявил, что ему 17 лет. Девочки сказали, что им по 15 лет. Спустя время юрист опубликовал еще один ролик, где утверждал, что мужчине на видео больше 30 лет.

Видео сразу набрало большое количество просмотров. Пользователи соцсети узнали в подозрительном мужчине владельца кофейни в Коммунарке. По словам комментаторов, в заведении в основном работают и собираются подростки. Автор ролика написал заявление в полицию.