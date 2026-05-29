Хинштейн: более 400 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 446 человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Еще 332 человека сейчас числятся в базе розыска.

Губернатор назвал такие цифры по итогам промежуточного заседания рабочей группы, которая занимается созданием единого реестра пропавших курян. Дистанционно в нем приняла участие новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Из 2 137 жителей региона, включенных в реестр, удалось найти 1 841 человека. В базе розыска остается 332 фамилии.

По словам господина Хинштейна, с территории Украины домой вернулись 166 курян. «По предварительным данным, озвученным сегодня Яной Лантратовой, с высокой вероятностью на Украине может находиться еще 15 курян»,— написал он.

Вторжение ВСУ в регион началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 76,5 тыс. военнослужащих.

