СД «Фосагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Фосагро» (MOEX: PHOR) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия информации. В рекомендации говорится, что прибыль и убытки общества по итогам года будут распределены без выплаты дивидендов по акциям.

Собрание акционеров состоится 30 июня. Участники фиксируются по состоянию на 5 июня. Согласно отчетности «Фосагро» по МСФО за 2025 год, выручка компании увеличилась на 13%, до 573,6 млрд руб. Себестоимость реализованной продукции выросла на 10,6%, до 324,6 млрд руб., валовая прибыль — на 12%, до 226,4 млрд руб.

Прибыль до налогообложения повысилась на 37%, до 149,6 млрд руб., чистая прибыль — на 35%, до 114,2 млрд руб. Общий долг на конец 2025 года составил 335,15 млрд руб., почти не изменившись к показателю 2024 года. В январе – апреле 2026 года компания привлекла финансирование на 135,1 млрд руб. и погасила задолженность по кредитам и займам на 130 млрд руб.