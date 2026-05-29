Дорогая нефть проигрывает сильному рублю

Последняя рабочая неделя мая завершилась обновлением многомесячного минимума по индексу Московской биржи (MOEX: MOEX). В ходе торгов он достигал отметки 2556,56 пункта, минимума с ноября прошлого года. Снижение основного фондового индикатора продолжается третий месяц подряд, за это время он потерял почти 12%. Против фондового рынка играют сильный рубль, неурегулированные конфликты и ужесточившаяся политика ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе основной сессии 29 мая индекс Московской биржи достигал отметки 2556,56 пункта, минимума с 18 ноября 2025 года. По итогам торгов индекс остановился на отметке 2565,61 пункта, на 0,7% ниже закрытия предыдущего дня. За неделю основной фондовый индикатор потерял 2,2%, а от локального максимума, достигнутого в начале марте, опустился почти на 12%.

Эксперты связывают слабые показатели фондового рынка с избыточным укреплением российской валюты. По данным «МФД-Инфоцентра», к концу мая внебиржевой курс доллара опустился к отметке 71 руб./$, минимума с февраля 2023 года. С начала месяца американская валюта подешевела на 4 руб., с мартовского пика — почти на 15 руб. Как отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, укрепление рубля в мае определялось увеличением предложения экспортной выручки из-за выросших цен на нефть. По данным Investing.com, котировки фьючерсных контрактов на нефть Brent в марте—апреле (именно выручка этого периода попадала на биржу в мае) устойчиво превышали $90 за баррель, а перед майскими праздниками достигали $120 за баррель. Однако, как указывает госпожа Малых, «из-за крепкого рубля валютная выручка компаний в пересчете на рубли сокращается, притом что затраты остаются на прежнем уровне».

В результате в уходящем месяце в лидерах снижения были акции нефтегазовых компаний.

По данным Московской биржи, котировки ценных бумаг ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Роснефти» откатились к показателям осени 2025 года. Ожидание урегулирования конфликта между США и Ираном оказывает негативное влияние на котировки акций российских компаний. Восстановление судоходства через Ормузский пролив приведет к снижению цен на энергоносители и, как следствие, сокращению экспортных доходов эмитентов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. К концу мая Brent стоит около $90 за баррель.

На российский фондовый рынок продолжает оказывать влияние и развитие конфликта на Украине. На последнем заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что страна продолжит наносить удары по военным объектам в Киеве (ранее об этом заявляли в российском МИДе).

Все это снижает вероятность мирного урегулирования и заставляет инвесторов проявлять осторожность и «фиксировать позиции в бумагах», считает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст» Ярослав Муштаков.

Влияние на индекс оказало и снижение котировок акций ВТБ (занимает 3,4% индекса). Ценные бумаги госбанка были среди лидеров падения недели после решения набсовета направить на дивиденды 25% чистой прибыли вместо ожидаемых как минимум 35%. На котировки акций оказало давление и объявление масштабной допэмиссии банка для финансирования последующего партнерства с маркетплейсом Wildberries. В результате стоимость акций ВТБ находится вблизи минимума с января 2026 года.

Кроме того, Банк России занял более консервативную позицию в отношении дальнейшего изменения ключевой ставки. Как отмечает господин Муштаков, инвесторы ожидают, что в июне регулятор снизит ее на 50 б. п., до 14%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, к концу года ставка должна составить около 13%. «Это означает, что регулятор может брать паузы в снижении ставки, так что смягчение денежно-кредитной политики ЦБ уже не сильно поддерживает участников торгов»,— указывает эксперт.

Андрей Ковалев