Главные анонсы 1–7 июня

1 июня, понедельник

Между странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) будет запущен трансграничный электронный документооборот и система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

В Эфиопии пройдут парламентские выборы.

2 июня, вторник

В КНР начнется визит министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

3 июня, среда

Откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 года.

4 июня, четверг

В Балтийском регионе начнутся учения НАТО Baltops 26.

В Москве откроется XII книжный фестиваль «Красная площадь».

5 июня, пятница

В Тивате (Черногория) пройдет саммит лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан.

6 июня, суббота

В Испании начнется пастырский визит папы римского Льва XIV.

7 июня, воскресенье

В Армении пройдут парламентские выборы.

В Перу состоится второй тур президентских выборов.

В Никосии начнется неформальная встреча министров обороны ЕС.

В Казани пройдет VK Fest 2026.