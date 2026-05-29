Россия свернет интеграцию с Арменией в случае перехода на стандарты ЕС

Если Армения начнет переходить на стандарты Европейского союза, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Поэтому мы вынуждены будем где-то — не где-то, а, по большому счету, практически всю нашу работу — в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть»,— сказал господин Путин.

Если Армения выйдет из ЕАЭС, ее гражданам придется покупать патенты для работы в России, добавил российский президент. Кроме того, Москва повысит для Еревана цены на энергоносители. Он сравнил ситуацию Армении с опытом Украины. Кризис в последней, по словам господина Путина, начался с «попыток страны присоединиться к ЕС».

«Какие бы решения ни были, это не испортит наших (России и Армении.— “Ъ”) гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей, но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях»,— добавил российский президент.

В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. При этом, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, республика не планирует покидать Евразийский экономический союз. Владимир Путин сообщил господину Пашиняну, что членство одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно. Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении отметили, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет серьезные риски для ЕАЭС.