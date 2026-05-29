Сковородка солдата опаснее автомата

Как стало известно «Ъ-Урал», Центральный окружной военный суд приговорил бывшего участника СВО, уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Анагуричи к 20 годам колонии особо режима за дезертирство и избиение до смерти своего знакомого. Поводом для этого послужила фраза жертвы о «зэках», защищающих Родину. Во время судебных заседаний фигурант просил провести разбирательства быстрее, чтобы снова отправился на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему участнику специальной военной операции, уроженцу Ямала Сергею Анагуричи. 21 мая его признали виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), приговорив к 20 годам колонии особого режима, учитывая его прежние сроки.

В первый раз Сергей Анагуричи был осужден в 2004 году за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) — ему назначили десять лет лишения свободы. Спустя 10 лет по аналогичной статье Надымский городской суд (ЯНАО) приговорил его к 12,5 годам строгого режима: он избил приятелей, с которыми расписал алкоголь. Как следует из материалов дела, когда он попросил у знакомых деньги для продолжения застолья, те ему отказали и начали оскорблять, между ними завязалась драка.

В июне 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны. Как сообщалось на суде, после массивной атаки в Запорожской области, где он служил, Сергей Анагуричи стал числиться отсутствующим без вести. Позже стало известно, что он выжил и спустя месяц начал жить на Ямале со своей девушкой. Как следует из обвинительного, он заявлял, что «свое отслужил».

В 2023 году обвиняемый несколько раз участвовал в драках, но разыскать его не могли. Тогда в феврале 2024 года полицейские передали военным следователям СКР материалы проверок, после чего были отправлены запросы в часть, где служил Анагуричи. Следователям отвечали, что он находится в зоне СВО. Только через несколько месяцев, в августе, выяснилось, что его перепутали с однофамильцем.

Незадолго до этого, в мае 2024 года, дезертир распивал алкоголь со своим знакомым Русланом Гайсиным.

Между приятелями зашел разговор о специальной военной операции, и мужчина высказался: «вы зэки, как вы можете Родину защищать?» Сергей Анагуричи потребовал от него извинений. Осужденный избил приятеля сковородкой, табуреткой и стулом.

Когда в квартиру приехали полицейские, то некоторое время им не открывали дверь. В итоге потерпевший скончался уже в больнице. На суде Сергей Анагуричи утверждал, что не хотел убивать потерпевшего, а также просил побыстрее завершить процесс, чтобы вернуться в зону СВО.

Артем Путилов