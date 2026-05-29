Кубок Югры «Точка Роста» стал рекордным по числу участников за всю историю

В Югорском государственном университете (ЮГУ) прошло открытие XVII сезона Кубка Югры по стратегии и управлению бизнесом «Точка Роста». В этом году мероприятие установило рекорд по количеству участников — более 1 тыс. заявок. Среди участников: предприниматели, студенты, участники СВО и члены их семей.

«Кубок Югры "Точка Роста" — традиционная часть предпринимательской повестки округа еще с 2008 года. У региона очень серьезный результат: команды из Югры 12 раз становились чемпионами и призерами национального финала Global Management Challenge и дважды представляли страну на международном уровне»,— отметил в приветственном слове заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

Кубок Югры «Точка Роста» — региональный этап международного чемпионата Global Management Challenge, одного из крупнейших в мире чемпионатов по стратегии и управлению бизнесом. Соревнования организовал Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, в партнерстве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). За все предыдущие сезоны в Кубке приняли участие почти 10 тыс. человек.

XVII сезон Кубка стартовал со специального однодневного этапа — Кубка ЮГУ. Также в рамках соревнований была организована диалог-площадка «Служение, стратегия и ответственность лидеров нового времени», спикерами которой были ветераны боевых действий и выпускники регионального проекта «Герои Югры» — Иван Плотников и Руслан Вахитов.

«Стартуем со специального этапа в Югорском государственном университете и отдельного отборочного тура для участников СВО. Задача — чтобы ветераны в таком формате могли обменяться опытом со студентами, дать наставления, рассказать о своих заслугах и боевом пути и о том, как можно применить это в мирной жизни и работе»,— отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Александр Деменко.

По итогам четырех игровых периодов Кубка ЮГУ на бизнес-симуляторе были определены три команды-победителя, которые получили право участвовать в основном турнире: две команды студенческой лиги «Стратеги Югры» и «Проект Аве стройка», а также команда от участников СВО — «Вверх Югра».

Региональные отборочные соревнования Кубка продлятся до 19 июня. Финал состоится на XVII Международном IT-Форуме в Ханты-Мансийске.

