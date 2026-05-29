Anthropic пишет алгоритм успеха

Anthropic — не только самый дорогой стартап, но и самый желанный работодатель в мире. После взрывного роста выручки и стоимости AI-стартапа соискатели буквально штурмуют рекрутеров, чтобы получить там работу, сообщает Bloomberg. Некоторые вакансии предполагают зарплату свыше $250 тыс. в год. А конкурс на отдельные позиции настолько высок, что кандидаты тратят тысячи долларов на подготовку к собеседованиям.

При этом отбор в компанию часто напоминает не проверку профессиональных навыков, а психологический тест на ценности и взгляды на развитие искусственного интеллекта, говорит партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов:

«Здесь может быть эффект тюльпановой лихорадки в Голландии: людям хотелось верить в какое-то чудо, и цена за одну луковицу подскочила в разы. Пока что мы наблюдаем веру в какое-то чудо, желание людей, уставших от постоянного психологического давления, разделить ценности компании. По сути, это можно сравнить с созданием новой политической партии.

Если мы готовы стать под знамена и разделять эти убеждения, то у нас с этой окрыленностью все получится. Срабатывает сценарий карьерного лифта. Люди видят, что достигли какого-то потолка, у них нет проектов, они не могут развиться. И думают, что в новой компании — даже на меньшей по значимости должности — могут сильно вырасти».

Сейчас в Anthropic работают около 3 тыс. человек. Причем примерно треть команды пришла только за последний год.

По данным Bloomberg, зачастую инженеры переходят туда из конкурирующих компаний, например, OpenAI и Google DeepMind. Стартап также активно нанимает не только разработчиков, но и юристов, финансистов, специалистов по продажам и маркетингу. При этом ключевым критерием при отборе кадров считается не столько опыт, сколько готовность разделять миссию компании, которая состоит в создании безопасного искусственного интеллекта. Управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский ответил “Ъ FM”, чем Anthropic привлекает лучших специалистов рынка:

«Как один из самых дорогих стартапов, да и в целом компаний в мире, Anthropic играет по-крупному, желая подготовить себя к большому, может быть, самому крупному IPO. Мы скоро увидим выход на рынок OpenAI, SpaceX и Anthropic. И каждая из этих компаний борется за лучшие таланты и большую ценность. То есть дело не просто в деньгах — хотя там платят в 2-2,5 раза выше — но и в том, что там делают суперкачественные продукты, меняют среду, даже мир. У каждой из фирм есть множество вещей, которые они ценностно продвигают, которые людям близки и к которым хочется присоединяться. Даже из других международных рынков.

Большая часть вакансий, размещенных сейчас на сайте Anthropic, сильно отличается от большого классического технологического сектора — как таковых инженеров там немного. Поэтому в этой части людям из других профессий, будь то дизайнеры или даже копирайтеры, могут попытать судьбы и попробовать туда попасть.

Я не думаю, что есть какие-то специфические требования. В основном они связанны с культурологическими или ценностными аспектами».

Недавно Anthropic представила новую флагманскую модель Claude Opus 4.8. А годовая выручка компании превысила $47 млрд. Как пишет The New York Times, именно корпоративный спрос на инструменты для программирования позволил стартапу в последние месяцы опередить многих конкурентов по темпам роста.

