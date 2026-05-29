«Риски вновь возрастают»

Кремлю известно об инциденте в Румынии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Бухарест заявил, что российский боевой дрон нарушил воздушное пространство страны, в результате чего пострадали мирные жители. Москва свою принадлежность к случившемуся отрицает. В свою очередь, НАТО соберется на специальное заседание, чтобы оценить уровень угроз со стороны РФ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что Европа таким образом все больше втягивается в украинские события.

Согласно заявлению Министерства обороны Румынии, в ночь на 29 мая российский беспилотник типа «Герань-2» во время атаки на украинское Придунавье залетел вглубь территории страны и врезался в крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац. В результате в здании возник пожар. По предварительным данным, два человека госпитализированы с ожогами, еще двоим помощь оказана на месте.

Прилеты дронов на территорию государств НАТО в последние четыре года — не редкость, однако впервые БПЛА попал именно в зону массовой жилой застройки, в результате чего ранения получили мирные жители. Москва, как и в предыдущих подобных инцидентах, свое участие в этих событиях отрицает, указывая на то, что никаких доказательств не представлено.

Официальный Бухарест тем не менее для себя выводы сделал оперативно: принято решение о закрытии российского консульства в Констанце, сам консул объявлен персоной нон-грата. Западные страны осудили действия РФ. Что касается НАТО, понятно, что атаковать в ответ Россию никто не собирается. Однако главный вопрос, что называется, повис в воздухе. Зачем нужен этот военный альянс, если он не в состоянии защитить своих членов? В ответ звучат заявления о решимости и необходимости усиления восточного фланга Североатлантического альянса. Однако для того, чтобы сбить дрон, мало только вооружений, нужны еще, в частности, юридические основания. Одним словом, все дело в бюрократии.

Это к тому, насколько Европа в ее нынешнем состоянии может на что-то повлиять в военном плане. Примечательно, что как раз в эти дни Брюссель пытается определиться по поводу дальнейших переговоров с Россией. Так кажется, что у противников этой идеи добавится аргументов. В общем и целом, как звучит известная русская поговорка, раз в год и палка стреляет.

При всей слабости ЕС и блока НАТО вероятность вовлечения третьей стороны в украинские события возрастает с каждым днем.

Отдельно важно отметить позицию Румынии. Страна, как было сказано выше, сходу выступила с жестких позиций. В этой связи нельзя забывать о ситуации вокруг Приднестровья. Там ничего еще не решено, а любой замороженный конфликт имеет свойство рано или поздно размораживаться. Непосредственно Румыния в эту историю пока не вовлечена, но тем не менее она часто упоминается в контексте возможного объединения с Молдовой. Так что вновь приходится повторяться: риски вновь возрастают, и с каждым днем все больше.

