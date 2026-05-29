Предприниматель Пузиков судится с курским музеем из-за разрыва контракта

Арбитражный суд Курской области рассматривает иск индивидуального предпринимателя (ИП) из Калининграда Павла Пузикова к областному музею археологии. Поводом для подачи заявления стало одностороннее расторжение учреждением госконтракта на поставку интерактивного выставочного комплекса. Истец считает, что претензии заказчика выходили за рамки техзадания, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

Музей и ИП Пузиков заключили соглашение о приобретении интерактивного комплекса с программным обеспечением «Курский край в XVI-XVII вв.» в середине апреля этого года. По данным ЕИС «Закупки», начальная цена контракта на торгах составляла 3,2 млн руб. Павел Пузиков согласился оказать услуги менее чем за 1,9 млн руб., обойдя еще двух участников аукциона.

По данным Rusprofile, Павел Пузиков зарегистрировал ИП в Калининграде в ноябре 2016 года. Основным видом деятельности указано производство электромонтажных работ. За все время с предпринимателем заключили 34 госконтракта на сумму около 50 млн руб.Крупнейший заказчик — бюджетное учреждение Центр информационных технологий Волгоградской области. Как физическое лицо Павел Пузиков также выступает учредителем и руководителем двух организаций, одна из которых находится в процессе банкротства.

В иске говорится, что в том же месяце предприниматель направил заказчику сценарий видеоролика, портфолио актеров и рабочий проект мебельных конструкций, но в ответ получил замечания. Поставщик скорректировал документы и отправил их повторно, отметив, что контракт не содержит требований к оформлению этих материалов. Вскоре, 5 мая, музей направил истцу уведомление о расторжении соглашения.

«ИП считает данное решение необоснованным, поскольку претензии заказчика выходили за рамки условий контракта и носили субъективный характер»,— пояснили в суде.

Заявление Павла Пузикова в суде зарегистрировали 14 мая. Заседание по делу назначено на 30 июня.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что победителем трех конкурсов Курского областного краеведческого музея на создание экспозиции в объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836–1842» стало петербургское ООО «Бюро музейной сценографии "Метаформа"». Контракты с компанией заключили по начальным ценам — их общая стоимость составила 732,6 млн руб.

Денис Данилов