Официальные курсы валют ЦБ на 30–31 мая
|Австралийский доллар
|50,8804
|Английский фунт
|95,3973
|Белорусский рубль
|25,7328
|Гонконгский доллар*
|90,6245
|Дирхам ОАЭ
|19,3390
|Доллар США
|71,0224
|Евро
|82,6369
|Индийская рупия**
|74,4591
|Казахстанский тенге**
|14,6272
|Канадский доллар
|51,4320
|Китайский юань
|10,4865
|СДР
|97,0649
|Сингапурский доллар
|55,6079
|Турецкая лира*
|15,5504
|Украинская гривна*
|16,0437
|Шведская крона*
|76,2433
|Швейцарский франк
|90,5321
|Японская иена**
|44,5841
*За 10. **За 100.