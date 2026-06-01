Губернатора просят поделиться со столицей

Верховный суд Хакасии отклонил иск правительства республики, возглавляемого коммунистом Валентином Коноваловым, к ее Верховному совету (парламенту). Истец требовал отменить принятый в 2024 году по инициативе местных единороссов закон «О статусе столицы», который предполагает ежегодное отчисление средств из бюджета региона в казну Абакана. Признание закона недействующим позволило бы бюджету республики, находящейся в трудном финансовом положении, сэкономить в 2026 году 330 млн руб.

В Верховном суде Хакасии 29 мая завершилось рассмотрение административного дела о признании недействующими основных положений закона «О статусе столицы Республики Хакасия». Иск к парламенту был подан в феврале правительством региона и министерством по делам национальной и территориальной политики (позже к ним присоединился минфин). «Иск отклонен»,— сообщили “Ъ” в Верховном совете (ВС).

Авторами закона, принятого в августе 2024 года, стали спикер ВС, лидер республиканской «Единой России» Сергей Сокол и горсовет Абакана. Согласно документу, законом о бюджете региона должен ежегодно утверждаться межбюджетный трансферт Абакану на обеспечение его представительных функций как столицы субъекта в размере не ниже 5% от общего объема НДФЛ, полученного на территории города.

Как сообщили “Ъ” в отделе информационной политики мэрии Абакана, в 2025 году бюджет Хакасии должен был перечислить городу по новому закону 282,2 млн руб., но этого не было сделано. Бюджет 2026 года предполагает перечисление уже 330 млн руб. В целом в бюджете Абакана на этот год заложены доходы в 10,42 млрд руб. и расходы в 10,89 млрд руб.

Правительство Хакасии во главе с коммунистом Валентином Коноваловым с самого начала возражало против закона. В местном минфине предупреждали, что рост расходов бюджета опережает рост его доходов и в случае принятия закона правительство будет вынуждено уменьшить объем финансовой помощи другим муниципалитетам на 300 млн руб.

В иске правительства утверждалось, что две основные статьи закона, в которых говорится о функциях Абакана как столицы республики и определяется порядок отчислений, не соответствуют правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и потому подлежат признанию недействующими. Например, согласно Бюджетному кодексу РФ, регионы, в чьих бюджетах доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних лет превышала 10% объема собственных доходов, не имеют права «устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов госвласти субъектов». Минфин РФ вносит Хакасию в список таких регионов с 2023 года. Кроме того, как указано в Бюджетном кодексе, расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами.

Хакасия находится в непростой финансовой ситуации из-за кризиса в основных отраслях местной экономики — угольной и алюминиевой. В 2025 году бюджет получил 54,7 млрд руб. доходов (95% от плана), а расходы были сокращены до 55,6 млрд (89,3%). 25 мая на слушаниях в ВС и. о. министра финансов Марина Гарднер сообщила, что в 2022—2025 годах недопоступление налога на прибыль от предприятий этих отраслей превысило 40 млрд руб. Ранее правительство Хакасии внесло в ВС законопроект о сокращении доходов бюджета 2026 года на 466,48 млн, до 63,35 млрд руб., а расходов — на 493,78 млн, до 70,39 млрд руб.

«Правительство Хакасии планирует оспаривать судебное решение в апелляции»,— сообщили “Ъ” в кабмине республики.

Валерий Лавский, Новосибирск