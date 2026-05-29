Школьные годы херсонские

В Краснодаре начался суд над Александром Нестеренко, бывшим заместителем главы края, которого обвиняют в превышении полномочий при ремонте школ в Херсонской области. По версии следствия, господин Нестеренко нанес ущерб в 146 млн руб., приняв работы, невзирая на серьезные недоделки, в частности, в школах не работали отопление и канализация. Экс-чиновник не признает вину, утверждая, что в подписанных им промежуточных актах был указан реальный объем работ. Недоделки же были исправлены позже.

Бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко

Фото: Администрация Краснодарского края Бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко

На первом судебном заседании по уголовному делу в отношении Александра Нестеренко, который до мая 2025 года занимал должность заместителя главы Краснодарского края, прокурор Марианна Цыбульник зачитала обвинительное заключение. Господину Нестеренко вменяют три эпизода превышения полномочий с причинением тяжких последствий при реализации проекта по капитальному ремонту общеобразовательных школ в Херсонской области. Нанесенный бюджету края ущерб следствие оценивает в 146,7 млн руб.

В уголовном деле идет речь о школах №3 и №4 города Геническа, а также о школе №1 поселка Новотроицкого. Средства на ремонт образовательных учреждений на новых территориях выделялись из бюджета Краснодарского края, работы начались в мае 2023 года и должны были завершиться в декабре того же года. Заказчиком в проекте выступало государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), которое в тот момент возглавлял Александр Нестеренко.

Подрядчиком по решению краевого оперативного штаба было назначено НАО «Региональная строительная компания» (учредитель — Краснодарский край), в качестве субподрядчика привлекли строительную компанию «Строймаркет». Специалисты ГУСКК выезжали на объекты в Херсонской области для осуществления строительного контроля, из их отчетов Александру Нестеренко было известно о том, что строители на всех трех объектах не укладываются в сроки, а качество работ оставляет желать лучшего.

По версии следствия, господин Нестеренко, желая скрыть от руководства края реальную ситуацию в проекте, в декабре 2023 года подписал акты приема и завизировал документы, на основании которых «Региональная строительная компания» получила оплату.

Как рассказали на суде свидетели — сотрудники ГУСКК, выезжавшие в Херсонскую область, к началу 2024 года на объектах оставалась масса недоработок. Канализация в одной из школ не была подключена к сети, в другой оказалась забита строительным мусором. Унитазы и раковины не были смонтированы, отопление не работало, при запуске отопительной системы прорвало трубы, здание затопила вода. Розетки, выключатели и датчики пожарной сигнализации не были соединены с проводкой, использованные строителями материалы и оборудование оказались дешевле, что в проекте. Работы по устранению недостатков в трех школах продолжались до осени 2024 года. В тот момент Александр Нестеренко уже покинул должность гендиректора ГУСКК и ушел на повышение — его назначили вице-губернатором Кубани по вопросам строительства.

Господин Нестеренко на первом судебном заседании заявил, что он не признает себя виновным и отрицает какой-либо материальный ущерб, поскольку для завершения ремонта образовательных учреждений в Херсонской области дополнительное финансирование не привлекалось, строители уложились в утвержденную смету. Что касается подписания актов выполненных работ в декабре 2023 года, то Александр Нестеренко обратил внимание суда на то, что это были промежуточные, а не финальные версии документов. «В них указана лишь часть выполненных работ, от 46% до 69% от сметы контракта»,— подчеркнул экс-вице-губернатор.

Анна Перова, Краснодар