«Руки вверх!», «Лето на заводе», «Убить Билла» и Франциско Инфанте

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «Руки вверх!», «Трубецкой», АК-47 и «2rbina 2rista». В музеях — увидеть выставки Франциско Инфанте и Нонны Горюновой «Метафора, метафизика, метаморфоза», «Единство стихий» Бориса Отарова, «Фундаментальный лексикон» и «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». В театрах сыграют кукольную премьеру «Аленький цветочек» и пластический спектакль «Миазма». На фестивалях — можно отметить Сабантуй и побывать на фестивале цветов. В кино — посмотреть фильмы «Питер ФМ», «Закулисье реальности» и режиссерскую версию «Убить Билла». А в лекционных пространствах можно посетить встречу с Франциско Инфанте и узнать, как Сальвадор Дали и Рене Магритт повлияли на музыку. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В МТС Live-Холле 30 мая выступит АК-47. В программе — треки с альбома «Пятый» и известные хиты прошлых лет. «Зрителей ждут плотный звук, узнаваемая подача и песни, которые мы все знаем наизусть»,— обещают организаторы. Стоимость билетов от 2,2 до 5 тыс. руб. На «Екатеринбург-Арене» 30 мая пройдет концерт группы «Руки вверх!». Как указано в описании, народная любовь и признание измеряются стадионами. Сергей Жуков и группа «Руки вверх!» представят стадионный тур «30 нам уже!». В программе любимые (и вечные) хиты. Стоимость билетов от 3,5 тыс. руб. до 35 тыс. руб. В концерт-холле «Свобода» 31 мая выступит группа «2rbina 2rista». Их музыка «создана в утробе ядерного реактора и обогащена загробным рыком Барона Субботы». Туром группа отмечает свой 15-летний юбилей. На концерте ждет живое исполнение и традиционные фанатские флешмобы. Билеты — 3,5 тыс. руб. В ресторане «Максимилианс» 3 июня выступит группа «Трубецкой». Это состав группы «Ляпис Трубецкой», фронтмен коллектива — вокалист Павел Булатников, второй голос «ляписов» в период с 1997 по 2014. На концерте прозвучат известные композиции как из репертуара «Ляписа Трубецкого», так и собственные. Среди них — песни «Ау», «В платье белом», «Ты кинула», «Котик». Билеты — от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 30 мая проходит выставка Бориса Отарова «Единство стихий». Это художник из поколения фронтовиков. Его работы зачастую абстрактны, изображая символические сюжеты он обращает внимание и на звучание самого материала. Картины художника — в «конфликтно-гармоничном» строе и демонстрируют неукротимый темперамент живописи. Вход — по билету в музей. В Ельцин-центре 30 мая открывается выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». На экспозиции представлены материалы из архивов о 24 «полочных» фильмах. Выставка помогает зрителю изнутри посмотреть на то, как действовали механизмы запрета, и увидеть прорыв, который произошел в эпоху Перестройки. Выставка проходит в фойе кинозала, вход на нее свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Франциско Инфанте и Нонны Горюновой "Метафора, метафизика, метаморфоза" в Мультимедиа Арт Музее Москвы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Синара Центре с 3 июня по 23 августа 2026 года пройдет выставка Франциско Инфанте и Нонны Горюновой «Метафора, метафизика, метаморфоза». В экспозиции — работы из ключевых циклов: «Очаги искривленного пространства», «Аппликации», «Добавления», «Геометрические горизонты», «Пейзаж диктует», а также графика и эскизы. Франциско Инфанте — один из пионеров кинетического искусства и яркий представитель советской неофициальной культуры. В своих работах он исследует взаимодействие искусственного и природного. Он создает геометрические конструкции, которые размещает в ландшафте и фиксирует на фотопленку. Вход — по билету в музей. В «Синара Центре» с 3 июня по 13 сентября 2026 года пройдет выставка «Фундаментальный лексикон». Проект представляет историю отечественного современного искусства с 1950-х по 2020-е годы. В экспозиции собраны работы классиков, которые определили развитие художественного языка: Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Гутова, Ирины Кориной. Выставка прослеживает эволюцию от московского концептуализма и соц-арта до актуальных практик. Объединяет их путь поиска художниками своих систем, которые шли вразрез с официальным искусством. Вход — по билету в музей.

Спектакли

Фото: София Паникова В Театре кукол 29 и 30 мая пройдет премьера спектакля «Аленький цветочек». Зрители увидят, как волшебная сила любви помогает чудовищу преобразиться. Спектакль при этом поставлен в системе традиционного японского театра бунрату. «Как в самой сказке, так и в нашем спектакле, Аленький цветочек это символ чистой, настоящей, всеобъемлющей любви, когда люди соприкасаются душами, когда внутренний мир человека, красота его души становится главным мерилом в оценке человека, а не цвет глаз или форма носа»,— сказал режиссер-постановщик спектакля Николай Бабушкин. Билеты — 700 руб. Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 4 июня сыграют пластический спектакль «Миазма». Спектакль показывает жизнь и миазму — состояние, «когда из взгляда исчезает человек». Она расплывается по пространству сцены и дает понять: живое не получится зафиксировать, а совершенство не умеет чувствовать. Билеты — от 1,6 тыс. до 2 тыс. руб.

Фестивали

Фото: Ева Коршунова В Сысерти 30 мая стартует фестиваль «Лето на заводе». Площадку откроют фестивалем цветов. На музыкальной сцене выступит певица Флора с джазовым аккомпанементом, в кинозале покажут фильм «Тюльпаны» от Red Pepper Film, дети смогут посетить клуб юных натуралистов, а на других площадках фестиваля пройдет гадание на ромашке, покажут видеоарт «Пустившие корни», проведут дегустацию круассанов с цветочным кремом и шоу диковинных букетов. Билеты на фестиваль — 300 руб. В парке Литературного квартала 30 мая пройдет «Арт-пикник». Мероприятие рассказывает про культуру народов России. На разных площадках пройдут мастер-классы по росписи брошей-матрешек, выступление творческих коллективов и оркестра, площадка в формате «тихой дискотеки», интерактивная зона с цифровым Иваном, аллея из 15 раскрасок-матрешек. Вход на фестиваль свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Сабантуя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В селе Кадниково 31 мая пройдет празднование Сабантуя. В программе праздника — выступления традиционных музыкальных коллективов, работа национальных подворий с местной кухней, соревнования в народных видах спорта, розыгрыш подарков среди участников. Вход на мероприятие свободный.

Кино В кинозале Ельцин-центра 30 мая покажут «полочный» фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Показ приурочен к открытию выставки о «полочном» кино, которое не было пропущено на экраны советской цензурой. Главная героиня Ася влюблена в Степана и решает родить ему ребенка, хоть он и не хочет на ней жениться. К героине из города приезжает влюбленный в нее мужчина, который хочет построить семью, и Асе предстоит непростой выбор. Вход на показ свободный. В кинозале Ельцин-центра с 31 мая начнутся показы дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» целиком. Режиссер изначально планировал его как цельную картины, однако продюсеры приняли решение разделить ее на две части. В показ режиссерской версии также добавлены некоторые сцены, вырезанные из проката. Билеты — от 400 до 500 руб. В Историческом корпусе Синара Центра 1 июня состоится специальный показ фильма Ольги Свибловой «Черный квадрат». Картина рассказывает о русском неофициальном искусстве 1953–1988 годов, а ее главные герои — классики современного искусства: Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Янкилевский и другие. Фильм представит сама Ольга Свиблова, которая расскажет о советском андеграунде и ответит на вопросы зрителей. Показ приурочен к выставке «Фундаментальный лексикон». Стоимость билета — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 2 июня состоится показ фильма Оксаны Бычковой «Питер ФМ». Это романтическая комедия о диджее Маше и архитекторе Максиме, чьи жизни переплетаются благодаря случайности. Оба героя стоят на пороге перемен, но не уверены в своем выборе. Стоимость билета — 400 рублей. В кинозале Ельцин-центра с 4 июня стартуют показы фильма ужасов «Закулисье реальности». Продавец мебельного магазина Кларк случайно открывает портал в другое измерение и оказывается в желтом лабиринте коридоров. Время и пространство в нем работает не так, как обычно, а за каждым поворотом таится опасность. Билеты — от 350 до 400 руб.

Лекции и встречи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В фотографическом музее «Дом Метенкова» 30 мая состоится лекция музыковеда Тимофея Чаплюка «Как Сальвадор Дали и Рене Магритт повлияли на музыку». Лектор расскажет, как сюрреализм проник в рок-музыку, почему Пол Маккартни обожает образы с яблоками и как визуальное искусство художников вдохновляло музыкантов. Стоимость билета — 500 руб. В пространстве «Другие измерения» (Верхняя Пышма) 30 мая пройдет встреча «Путь коллажного самиздателя». Создатель самого большого в России сообщества коллажистов и автор «Настольной книги коллажа» Ольга Кирсанова расскажет, как начать делать зины, зачем нужен самиздат и как организовать издание коллажной книги. Вход — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франциско Инфанте на выставке своих работ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В «Синара Центре» 3 июня состоится творческая встреча с классиком неофициального искусства, заслуженным художником РФ и пионером кинетизма Франциско Инфанте. Встреча приурочена к открытию выставки «Метафора, метафизика, метаморфоза». Художник расскажет о своем творческом пути, выставке, которая включает раннюю живопись, графику и эскизы проектов, а также о цикле «Артефакты», над которым он работает более 40 лет в соавторстве с Нонной Горюновой. В конце встречи Инфанте ответит на вопросы зрителей. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина