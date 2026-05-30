Детская проституция

Девочек в услужение мужчинам часто продавали родители или родственники. Мемуарист, знаток сельской жизни Александр Энгельгардт в «Письмах из деревни» писал: «За деньги баба продаст любую девку в деревне, сестру, даже и дочь, о самой же и говорить нечего… А проданная раз девка продаст, лучше сказать, подведет, даже даром, всех девок из деревни для того, чтобы всех поровнять. Охотники до деревенской клубнички очень хорошо это знают и всегда этим пользуются».

С развитием секс-индустрии рос спрос и на детей, став гнусным, но доходным бизнесом. Ирина Синова в книге «Жизнь по "желтому" билету» пишет: «В российском законодательстве существовало много серьезных пробелов, связанных с защитой от сексуальных посягательств и растления несовершеннолетних». В 1889 году 83,5% проституток происходили из бедных семей. Как правило, в проституцию попадали дети бедняков, многие были жертвами изнасилования. Около 30% составляли девочки, не достигшие 16 лет. «По результатам обследования, проведенного в 1889 году, число зарегистрированных проституток, не достигших 20-летнего возраста, было 31%, а в 1909 году их стало более 45%»,— отмечает госпожа Синова.

«Аренда детей для проституции была широко развита в Петербурге, Москве и на юге России»,— писал исследователь детской беспризорности Михаил Мукалов в книге 1906 года «Дети улицы. Малолетние проститутки». Он назвал центрами детской проституции Киев и Петербург.

«Мужчины согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных преследовались непосредственно только за растление или изнасилование ребенка моложе 14 лет, которое произошло в первый раз, а впоследствии любодеяние и другие безнравственные действия с этими же малолетними были не наказуемы. Это трактовалось таким образом, что если несовершеннолетняя зарабатывала на жизнь, занимаясь проституцией, то это был ее добровольный выбор и наказывать мужчину не за что»,— объясняет Ирина Синова.