В Ульяновской области в этом году намерены благоустроить 20 родников из 1500 учтенных

Начиная с 2022 года благоустроили в муниципалитетах 85 родников, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале мессенджера «Макс», подводя итоги личного приема, в ходе которого жительница Чувашской Кулатки просила благоустроить в селе родник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что до октября в селе будет сооружен новый спуск к роднику, обустроено место забора воды и отремонтировано закрытое металлическое помещение для водозабора с трубой. «В этом году поручил привести в порядок еще 20 объектов», — отметил губернатор.

По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на благоустройство родников в 2025 году из областного бюджета было выделено 3 млн руб. на благоустройство 20 родников. В 2024 году было благоустроено 34 родника (планировалось 35) в 18 районах области, а также в Ульяновске и Димитровграде, на эти цели было выделено 7 млн руб.

Всего в Ульяновской области, по данным регионального минприроды, более 1500 родников. Из них 180 родников закреплены за местными администрациями, 86 — за частными предприятиями и организациями, 69 — за старостами сел и активными гражданами, 55 — за муниципальными предприятиями коммунального хозяйства, 46 — за религиозными организациями, 41 — за образовательными учреждениями, 19 — за прочими бюджетными организациями. Значительная часть родников (около 900) остается неблагоустроенной.

По данным регионального минприроды, программа по благоустройству родников в регионе реализуется уже более 13 лет, за это время приведено в порядок около 600 родников.

Сергей Титов, Ульяновск