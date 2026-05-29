Российского военнослужащего обвинили в подделке работ Эрнста Неизвестного

Главное военное следственное управление СКР предъявило обвинение военнослужащему Минобороны Максиму Кошкареву в подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Ему предъявили обвинения в незаконном использовании объектов авторского права (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие считает, что с 2020 по 2026 год господин Кошкарев изготовил не менее 30 поддельных работ Неизвестного. Утверждается, что он действовал в составе преступной группы. В этот период военнослужащий заработал минимум 90 млн рублей на продаже контрафакта частным коллекционерам в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами России.

Обыски в рамках уголовного дела прошли и в Третьяковской галерее — там следователи изъяли и осмотрели 37 картин и 10 скульптур. Речь идет об объектах, представленных на выставке «Эпоха Неизвестного», приуроченной к столетию художника.

«Собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность Кошкарева к этому преступлению», — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она добавила, что суд избрал в отношении господина Кошкарева меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Кроме того, арестовано его имущество на сумму свыше 128 млн рублей.