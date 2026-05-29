В Екатеринбурге в третий раз проведут сап-фестиваль E1 Sup Fest

Третий ежегодный фестиваль E1 Sup Fest проведут в Екатеринбурге 4 июля. Мероприятие организует городской портал Е1. На презентации новой программы организаторы рассказали, что ведется согласование по традиционной площадке проведения фестиваля в акватории городского пруда.

Маршрут заплыва будут разрабатывать для новичков и опытных пользователей сапов. В программе запланирован карнавальный SUP-заплыв. По словам главного редактора Е1 Марины Малковой, в этом году фестиваль посвящен 30-летию портала.

Впервые фестиваль на сап-досках E1 Sup Fest прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Проект объединил спортивный формат, карнавальный заплыв и городской летний праздник. По словам организаторов, в 2025 году количество заявок от участников превысило 2,5 тыс., из них 1,5 тыс. вышли на воду. Длина трассы составила 5 км. Лучший результат — 31 минута на воде.

Кроме Екатеринбурга, летом 2026 года сап-фестивали пройдут в Тюмени, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

София Паникова