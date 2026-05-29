Культура сдает площади

Правительство Чувашии одобрило изменения в республиканский закон «О культуре», разрешающие учреждениям культуры сдавать государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам для розничной торговли книгами, газетами, журналами и проведения культурно-просветительских мероприятий. Разработчики федерального закона, на основе которого вносятся региональные изменения, отмечали что арендная ставка может составить один рубль за квадратный метр — таким образом власти намерены повысить доступность печатной продукции и поддержать книготорговлю в условиях сокращения числа книжных магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии учреждениям культуры планируют разрешить аренду под книготорговлю

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ В Чувашии учреждениям культуры планируют разрешить аренду под книготорговлю

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Правительство Чувашии одобрило изменения в республиканский закон «О культуре», сообщила пресс-служба правительства региона. Разработанный Минкультуры Чувашии законопроект разрешает учреждениям культуры сдавать в аренду на льготных условиях государственное или муниципальное имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления. Для этого потребуется согласие собственника. Арендатор сможет использовать такие помещения для розничной продажи книг, газет и журналов, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий. При этом договор аренды не допускает выкупа имущества и передачи его в субаренду.

В случае одобрения инициативы Госсоветом Чувашии и подписания документа главой региона Олегом Николаевым льготную ставку и порядок расчета арендной платы для республиканского имущества установит кабинет министров Чувашии. Для муниципального имущества эти параметры определят органы местного самоуправления.

Инициатива связана с принятым в марте 2026 года федеральным законом, который дополняет «Основы законодательства РФ о культуре». Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.

Согласно федеральному закону, организации культуры вправе предоставлять в аренду по льготной ставке закрепленное за ними на праве оперативного управления государственное или муниципальное имущество с согласия собственника для розничной торговли книгами, газетами, журналами и проведения культурно-просветительских мероприятий. Передача имущества возможна по результатам аукциона. Среди ограничений — запрет на выкуп, субаренду, передачу прав третьим лицам, предоставление площадей в безвозмездное пользование, а также использование помещений не по целевому назначению.

Порядок предоставления имущества в аренду, включая срок, арендную ставку и порядок расчета размера арендной платы, устанавливается в зависимости от формы собственности правительством РФ, регионами или органами местного самоуправления.

При обсуждении законопроекта в Госдуме председатель комитета по культуре Ольга Казакова отмечала, что число книжных магазинов в стране снижается, открывающиеся новые не компенсируют количество тех, которые закрываются. «Книготорговцы нам говорят о том, что примерно 30% их затрат — это как раз аренда. И, конечно, таким образом мы влияем и на доступность книги, ну и поддерживаем книжные издательства и тех предпринимателей, те организации, которые хотели бы продавать книгу»,— говорила депутат.

Она также подчеркивала, что в России 90 тыс. учреждений культуры, которые располагают площадями для книжной торговли, а принимаемая норма станет для них правом, а не обязанностью. Что касается стоимости льготной аренды, госпожа Казакова отмечала: «Мы бьемся за то, чтобы это был один рубль за метр».

В пресс-службе Минкультуры Чувашии «Ъ Волга-Урал» сообщили, что разработка порядка передачи имущества в аренду и методики расчета арендной платы станет возможной после принятия нормативного акта на федеральном уровне. «На текущий момент законопроект еще не принят. Стоит отметить, что изменения в федеральный закон, регулирующий данные правоотношения, вступают в силу с 1 сентября текущего года»,— отметили в ведомстве.

В Минкультуры Татарстана и Марий Эл на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Анар Зейналов