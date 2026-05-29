Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иностранных агентов политолога, автора Telegram-канала «Хмурое утро» Андрея Никулина, активистку Инну Курочкину и писательницу Эльвиру Барякину.

По данным ведомства, господин Никулин (иноагент) распространял недостоверную информацию о политике и решениях органов публичной власти в России. Эльвира Барякина (иноагент), по версии Минюста, выступала против боевых действий на Украине, распространяла ложную информацию о решениях и политике российских властей, а также материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Ирина Курочкина (иноагент) обвиняется в участии в антироссийских протестах за границей, искажении истории России, призывах к «нарушению целостности» страны. Кроме того, активистка входит в состав Координационного совета и выступает как спикер «международной организации, деятельность которой признана нежелательной» в России, утверждает Минюст. Также ее обвиняют в распространении ложной информации о российских органах власти, высказываниях против СВО, распространении и создании материалов от иноагентов и нежелательных организаций.