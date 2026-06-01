В Черноземье 2 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +21°C

Во вторник, 2 июня, жителей Черноземья ожидает пасмурная и теплая погода. Возможны кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +11°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра опустится до +18°C, ночью будет +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +14°C, днем температура поднимется до +20°C, вечером она составит +18°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +13°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +14°C, днем потеплеет до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +14°C, днем — +20°C, вечером будет +18°C, ночью — +11°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова